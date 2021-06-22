Винс Оуэн вручил Данилову исторический принт первой в мире британской карты Черного моря. Это произошло во время торжественного приема 21 июня.

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Данилов: Черное море не должно быть "российским озером"

"Эта памятная вещь еще раз напоминает нам о том, что Черное море никогда не было и не должно быть "российским озером", как бы этого не хотелось нашему соседу-агрессору", – подчеркнул секретарь СНБО.



Принт первой в мире британской карты Черного моря / Фото с фейсбук-страницы Данилова

Что еще рассказал Данилов

В ходе приема Данилов встретился, в частности, с первым морским лордом Тони Радакином, первым заместителем министра обороны Джереми Куином и послом в Украине Мелиндой Симмонс. "Приятно вспомнить, что именно при прямой военно-политической поддержке Великобритании в 2020 году Украина получила статус партнера НАТО с расширенными возможностями", – отметил он.

Секретарь СНБО подчеркнул, что Великобритания как добрый друг и партнер Украины неизменно поддерживает наши евроатлантические стремления, территориальную целостность и независимость. И добавил, что сотрудничество между странами должно развиваться и в дальнейшем.

Украина и Великобритания подписали важное соглашение

Во время мероприятия между оборонными ведомствами стран и судостроительным предприятием Rosyth Royal Dockyard Limited был подписан меморандум по развитию возможностей Военно-морских сил ВСУ.

Убежден, что этот шаг станет определяющим для начала углубленного военно-технического сотрудничества между нашими странами,

– отметил Данилов.

"Безопасность Черноморского региона становится крепче в сотрудничестве с нашими партнерами – странами-членами НАТО", – подытожил секретарь Совета нацбезопасности и обороны.