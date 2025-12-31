"Черное море исчезает?": почему вода на побережье отступила на сотни метров

На побережье Черного моря вода отступила на десятки, а местами и сотни метров. Причиной этого природного явления стали мощные северо-восточные ветры.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Государственную экологическую инспекцию Юго-Западного округа.

Что происходит с морем?

На побережье Черного моря вода обнажила камни, песчаные отмели и участки морского дна. В соцсетях это называют "отливом", однако, по словам специалистов, классических приливов здесь почти нет.

На самом деле причиной стали северо-восточные ветры, которые сдувают верхний слой воды в открытое море. Ситуацию также усугубляет высокое атмосферное давление: каждый лишний гектопаскаль "опускает" уровень воды примерно на 1 сантиметр.

Кроме этого, маловодность 2025 года и меньший приток рек (Дунай, Днепр, Днестр Днестр, Южный Буг) делает уровень моря более чувствительным к погодным колебаниям, а сухой и холодный воздух дополнительно ускоряет испарение.

Для экосистемы это определенный стресс: обнажаются места обитания мелких морских обитателей, но угрозы катастрофы нет. Как только ветер изменит направление, море вернется к берегу,

– объяснили в Государственной экологической инспекции.

Специалисты добавили, что это природное явление действительно выглядит странно, однако не является аномалией.

В Черном море появились маслянистые пятна