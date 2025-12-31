"Черное море исчезает?": почему вода на побережье отступила на сотни метров
- Вода на побережье Черного моря отступила из-за мощных северо-восточных ветров и высокого атмосферного давления.
- Для экосистемы это является стрессом, но угрозы катастрофы нет, поскольку вода вернется, как только изменится направление ветра.
На побережье Черного моря вода отступила на десятки, а местами и сотни метров. Причиной этого природного явления стали мощные северо-восточные ветры.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Государственную экологическую инспекцию Юго-Западного округа.
Что происходит с морем?
На побережье Черного моря вода обнажила камни, песчаные отмели и участки морского дна. В соцсетях это называют "отливом", однако, по словам специалистов, классических приливов здесь почти нет.
На самом деле причиной стали северо-восточные ветры, которые сдувают верхний слой воды в открытое море. Ситуацию также усугубляет высокое атмосферное давление: каждый лишний гектопаскаль "опускает" уровень воды примерно на 1 сантиметр.
Кроме этого, маловодность 2025 года и меньший приток рек (Дунай, Днепр, Днестр Днестр, Южный Буг) делает уровень моря более чувствительным к погодным колебаниям, а сухой и холодный воздух дополнительно ускоряет испарение.
Для экосистемы это определенный стресс: обнажаются места обитания мелких морских обитателей, но угрозы катастрофы нет. Как только ветер изменит направление, море вернется к берегу,
– объяснили в Государственной экологической инспекции.
Специалисты добавили, что это природное явление действительно выглядит странно, однако не является аномалией.
В Черном море появились маслянистые пятна
Недавно в акватории Черного моря в Одесской области зафиксировали маслянистые пятна: утечка подсолнечного масла в воду произошла в результате попаданий по объектам хранения. Несмотря на установку защитных барьеров, полностью локализовать утечку не удалось.
Из-за постоянных воздушных тревог и ракетных ударов, в частности баллистикой, работы по ликвидации последствий приходилось прерывать, что и привело к попаданию вещества в море.
По словам специалистов, главным экологическим последствием попадания масла в море является покрытие воды пленкой, что прекращает обмен кислородом между атмосферой и морской средой.