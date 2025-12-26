Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укринформ.

Что сейчас происходит на побережье Черного моря?

Директор научно-исследовательского учреждения "Украинский научный центр экологии моря" Олег Гриб рассказал, что пятно масла уже достигло пляжа Черноморска.

По состоянию на сегодня, оно зафиксировано в Санжейце. По данным фактических наблюдений, мы отслеживаем размеры и движение пятна. Сегодня уже длина пятна вдоль берега составляет 55 км, а площадь – почти 130 километров квадратных,

– пояснил он.

По словам специалистов, загрязнение одесского побережья является долгосрочной проблемой" хотя масло и имеет растительное происхождение.

Ситуацию в море также прокомментировал главный научный сотрудник Государственного учреждения "Институт рынка и экономико-экологических исследований Национальной академии наук Украины" Сергей Степаненко. Он отметил, что главным экологическим следствием попадания масла в море является покрытие воды пленкой, что прекращает обмен кислородом между атмосферой и морской средой.

Откуда взялись эти пятна?