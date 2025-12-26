Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укрінформ.
Читайте також Наслідки атаки Росії: Братчук пояснив появу плям у морі біля узбережжя Одеси
Що зараз відбувається на узбережжі Чорного моря?
Директор науково-дослідної установи "Український науковий центр екології моря" Олег Гриб розповів, що пляма олії вже досягнула пляжу Чорноморська.
Станом на сьогодні, вона зафіксована в Санжейці. За даними фактичних спостережень, ми відстежуємо розміри та рух плями. Сьогодні вже довжина плями здовж берега становить 55 км, а площа – майже 130 кілометрів квадратних,
– пояснив він.
За словами фахівців, забруднення одеського узбережжя є довгостроковою проблемою" хоча олія й має рослинне походження.
Ситуацію в морі також прокоментував головний науковий співробітник Державної установи "Інститут ринку і економіко-екологічних досліджень Національної академії наук України" Сергій Степаненко. Він зазначив, що головним екологічним наслідком потрапляння олії в море є покриття води плівкою, що припиняє обмін киснем між атмосферою та морським середовищем.
Звідки взялися ці плями?
Витік соняшникової олії у воду стався внаслідок влучань по об'єктах зберігання. Попри встановлення захисних бар'єрів, повністю локалізувати витік не вдалося.
Через постійні повітряні тривоги та ракетні удари, зокрема балістикою, роботи з ліквідації наслідків доводилося переривати, що й призвело до потрапляння речовини в море.
Наразі ситуацію в акваторії постійно моніторять, до реагування залучені міська та обласна військові адміністрації, а також профільні служби. Окрему увагу також приділяють порятунку птахів, які постраждали від забруднення.