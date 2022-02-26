Управляют тактической российской авиацией с территории Беларуси и оккупированного Крыма.

Важно ВСУ продолжает оборонительные бои в Харьковской области, – Генштаб

Кстати, в районе Мозыря в Беларуси находятся батальонные тактические группы 35 общевойсковой армии Восточного ВО.

В Генштабе предостерегли, что они могут быть применены для нанесения ударов по украинским объектам.

В сутки россияне неоднократно применяли авиацию в районах Южный и Одесса, по аэродрому Озерное и по объектам гражданской инфраструктуры в Киевской области.