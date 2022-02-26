Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины.

Внимание Херсон, Николаев Одесса – идут мощные бои, но оккупантам не удастся закрепиться, – ОП

На Слобожанском направлении оперативная группировка войск ВС Украины остановила наступление противника и продолжает ведение оборонительных боев в Харьковской области. Ведутся городские бои в Ахтырке,

– говорится в сообщении.

Напомним, в Генштабе ВСУ также сообщили, что в ночь на 26 февраля вражеским войскам не удалось захватить ни одного украинского города.