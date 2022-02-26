Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины.
Внимание Херсон, Николаев Одесса – идут мощные бои, но оккупантам не удастся закрепиться, – ОП
На Слобожанском направлении оперативная группировка войск ВС Украины остановила наступление противника и продолжает ведение оборонительных боев в Харьковской области. Ведутся городские бои в Ахтырке,
– говорится в сообщении.
Напомним, в Генштабе ВСУ также сообщили, что в ночь на 26 февраля вражеским войскам не удалось захватить ни одного украинского города.
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