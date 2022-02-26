Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних Сил України.
Увага Херсон, Миколаїв Одеса – йдуть потужні бої, але окупантам не вдасться закріпитися, – ОП
На Слобожанському напрямку оперативне угруповання військ ЗС України зупинило наступ противника та продовжує ведення оборонних боїв в Харківської області. Ведуться міські бої в Охтриці,
– йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у Генштабі ЗСУ також повідомили, що в ніч на 26 лютого ворожим військам не вдалося загарбати жодного українського міста.
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