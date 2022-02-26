Управляють тактичною російською авіацією з території Білорусі та окупованого Криму.
Важливо ЗСУ продовжує оборонні бої на Харківщині, – Генштаб
До речі, у районі Мозиря, що в Білорусі, перебувають батальйонні тактичні групи 35 загальновійськової армії Східного ВО.
У Генштабі застерегли, що їх можуть застосувати для нанесення ударів по українських об'єктах.
За добу росіяни неодноразово застосовували авіацію у районах Южний та Одеса, по аеродрому Озерне та по об'єктах цивільної інфраструктури у Київській області.