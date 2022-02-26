Управляють тактичною російською авіацією з території Білорусі та окупованого Криму.

Важливо ЗСУ продовжує оборонні бої на Харківщині, – Генштаб

До речі, у районі Мозиря, що в Білорусі, перебувають батальйонні тактичні групи 35 загальновійськової армії Східного ВО.

У Генштабі застерегли, що їх можуть застосувати для нанесення ударів по українських об'єктах.

За добу росіяни неодноразово застосовували авіацію у районах Южний та Одеса, по аеродрому Озерне та по об'єктах цивільної інфраструктури у Київській області.