В черногорском городке Сутоморе открыли новый реабилитационный центр. Он предназначен для помощи и реабилитации украинских военных.

О торжественном открытии украинского реабилитационного центра сообщил консул посольства Украины Михаил Шматов в своем фейсбуке.

К слову Черногория открыла границы для украинцев, но с условием: детали

Именно на базе этого центра в будущем будет проходить реабилитация наших военных. Это та цель, к которой мы идем шаг за шагом с помощью нашей диаспоры,

– подчеркнул консул.

Во время открытия центра он заметил, что многие в Украине, а чаще всего за ее пределами, забывает, что уже шестой год продолжается война с Россией.

"Поэтому наша главная цель была сказать спасибо тем солдатам, которые пострадали в ходе этой ужасной войны. То, что может сделать Черногория для них – это организовать им реабилитацию", – рассказал Михаил Шматов.

Открытие украинского реабилитационного центра в Черногории: смотрите видео

Украинский реабилитационный центр в Черногории: смотрите фото

Город Сутоморе в Черногории: карта