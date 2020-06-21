У Чорногорії відкрили реабілітаційний центр спеціально для українських воїнів: фото й відео
У чорногорському містечку Сутоморе відкрили новий країнський реабілітаційний центр. Він призначений для допомоги й реабілітації українських військових.
Про урочисте відкриття українського реабілітаційного центру повідомив консул посольства України Михайло Шматов у своєму фейсбуці.
До слова Чорногорія відкрила кордони для українців, але з умовою: деталі
Саме на базі цього центру в майбутньому буде проходити реабілітація наших військових. Це та мета, до якої ми йдемо крок за кроком за допомогою нашої діаспори,
– наголосив консул.
Під час відкриття центру він зауважив, що багато хто в Україні, а найчастіше за її межами, забуває, що вже шостий рік триває війна з Росією.
"Тож наша головна мета була подякувати тим солдатам, які постраждали в ході цієї жахливої війни. Те, що може зробити Чорногорія для них – це організувати їм реабілітацію", – розповів Михайло Шматов.
Відкриття українського реабілітаційного центру в Чорногорії: дивіться відео
Український реабілітаційний центр в Чорногорії: дивіться фото
Місто Сутоморе в Чорногорії: карта