Чорногорія відкрила кордони для українців, але з умовою: деталі
Чорногорія нещодавно оголосила про завершення пандемії коронавірусу. Тепер країна дозволила відкрити кордони для іноземців, але з наявністю негативного результату тесту на коронавірус.
Що це означає
Українці можуть їхати у Чорногорію лише з негативним результатом ПЛР-тесту на коронавірус, який зробила акредитована лабораторія, повідомляє "Балканський оглядач".
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Тесту на коронавірус має бути не більше, аніж 48 годин.
Такі ж умови для в’їзду отримали жителі Албанії, Боснії і Герцеговини, Косова, Туреччини, Ізраїлю, Польщі, Румунії та Італії.
Зауважимо, що Чорногорія приймає іноземців на підставі місця проживання особи, а не її громадянства. Загалом рішення будуть приймати на основі епідеміологічної ситуації.
Як прийматимуть рішення
Чорногорія сформували три списки країн залежно від:
- кількості активних та нових випадків коронавірусної інфекції,
- тенденції кількості нових випадків зараження
- загальної реакції країни на пандемію з урахуванням наявної інформації про такі аспекти, як тестування, моніторинг та моніторинг контактів, лікування та звітність.
Чорногорія поділила країни на різні зони / Фото "Балканський оглядач"