Чорногорія нещодавно оголосила про завершення пандемії коронавірусу. Тепер країна дозволила відкрити кордони для іноземців, але з наявністю негативного результату тесту на коронавірус.

Що це означає

Українці можуть їхати у Чорногорію лише з негативним результатом ПЛР-тесту на коронавірус, який зробила акредитована лабораторія, повідомляє "Балканський оглядач".

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Тесту на коронавірус має бути не більше, аніж 48 годин.

Такі ж умови для в’їзду отримали жителі Албанії, Боснії і Герцеговини, Косова, Туреччини, Ізраїлю, Польщі, Румунії та Італії.

Зауважимо, що Чорногорія приймає іноземців на підставі місця проживання особи, а не її громадянства. Загалом рішення будуть приймати на основі епідеміологічної ситуації.

Як прийматимуть рішення

Чорногорія сформували три списки країн залежно від:

кількості активних та нових випадків коронавірусної інфекції,

тенденції кількості нових випадків зараження

загальної реакції країни на пандемію з урахуванням наявної інформації про такі аспекти, як тестування, моніторинг та моніторинг контактів, лікування та звітність.



Чорногорія поділила країни на різні зони / Фото "Балканський оглядач"

Зауважимо, що Україна відновила міжнародні пасажирські авіаперевезення з 15 червня. Наразі українців готові приймати у США, Албанії, Туреччині, Білорусі й Великій Британії. Інші країни ЄС відкрили свої кордони громадянам ЄС, дипломатам, людям з дозволом на роботу чи посвідкою на проживання.