Черногория открыла границы для украинцев, но с условием: детали
Черногория недавно объявила о завершении пандемии коронавируса. Теперь страна разрешила открыть границы для иностранцев, но с наличием отрицательного результата теста на коронавирус.
Что это значит
Украинцы могут ехать в Черногорию только с отрицательным результатом ПЦР-теста на коронавирус, который сделала аккредитованная лаборатория, сообщает "Балканский обозреватель".
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Тесту на коронавирус должно быть не более, чем 48 часов.
Такие же условия для въезда получили жители Албании, Боснии и Герцеговины, Косово, Турции, Израиля, Польши, Румынии и Италии.
Заметим, что Черногория принимает иностранцев на основании места жительства, а не ее гражданства. В общем решения будут принимать на основе эпидемиологической ситуации.
Как будут принимать решения
Черногория сформировали три списка стран в зависимости от:
- количества активных и новых случаев коронавирусной инфекции,
- тенденции количества новых случаев заражения,
- общей реакции страны на пандемию с учетом имеющейся информации о таких аспектах, как тестирование, мониторинг и мониторинг контактов, лечение и отчетность.
Черногория разделила страны на различные зоны / Фото "Балканский обозреватель"