Черногория недавно объявила о завершении пандемии коронавируса. Теперь страна разрешила открыть границы для иностранцев, но с наличием отрицательного результата теста на коронавирус.

Что это значит

Украинцы могут ехать в Черногорию только с отрицательным результатом ПЦР-теста на коронавирус, который сделала аккредитованная лаборатория, сообщает "Балканский обозреватель".

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Тесту на коронавирус должно быть не более, чем 48 часов.

Такие же условия для въезда получили жители Албании, Боснии и Герцеговины, Косово, Турции, Израиля, Польши, Румынии и Италии.

Заметим, что Черногория принимает иностранцев на основании места жительства, а не ее гражданства. В общем решения будут принимать на основе эпидемиологической ситуации.

Как будут принимать решения

Черногория сформировали три списка стран в зависимости от:

количества активных и новых случаев коронавирусной инфекции,

тенденции количества новых случаев заражения,

общей реакции страны на пандемию с учетом имеющейся информации о таких аспектах, как тестирование, мониторинг и мониторинг контактов, лечение и отчетность.

Черногория разделила страны на различные зоны / Фото "Балканский обозреватель"

Заметим, что Украина возобновила международные пассажирские авиаперевозки с 15 июня. Сейчас украинцев готовы принимать в США, Албании, Турции, Беларуси и Великобритании. Другие страны ЕС открыли свои границы гражданам ЕС, дипломатам, людям с разрешением на работу или видом на жительство.