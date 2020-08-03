В Черногории количество туристов уменьшилось на 92% по сравнению с 2019 годом. Тамошние владельцы отелей и квартир говорят, что почти вдвое снизили цены. Сейчас они остались с минимальными заработками.

Сейчас в курортной Черногории отдыхают чуть больше 15 000 туристов. Такие данные приводит Национальная туристическая организация Черногории, сообщает местное издание Vijesti.me.

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Туристический сезон в Черногории: что происходит сейчас

В самом южном черногорском городе Улцинь заведения общественного питания остаются полупустыми. Владельцы ресторанов говорят, что сейчас у них нет даже 5% от оборота 2019 года. Кроме того, экскурсии в городе тоже почти не проводят. Туристов в центре города практически нет.

Старый город не был таким пустым в течение десятилетий. Старая часть города была самым посещаемым местом в летние месяцы, а в этом году полностью пустая. Почти никто не ходит по улицам, пляжам, рестораны пустые, музеи – тоже без посетителей,

– говорится в сообщении.

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Причины уменьшения количества туристов

Низкие показатели наблюдаются из-за карантинных ограничений. Соучредитель туристического оператора Travel Professional Group Елена Бойко в комментарии "РБК-Украина" отметила, что ситуация с падением туризма в Черногории характерна во время карантина практически для всех стран.

Что говорить, если открытые отели Праги сегодня заполнены всего на 7%! Это катастрофически мало. Рынок Украины, России и Китая в карантин составлял в них почти 90% оборота всей сферы туризма,

– объяснила Бойко.

По ее словам, ситуация сейчас очень сложная во всем мире, и есть большая вероятность, что многие отели не переживут кризис и не откроются.

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