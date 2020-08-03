У Чорногорії кількість туристів зменшилася на 92% у порівнянні з 2019 роком. Тамтешні власники готелів і власники квартир у Чорногорії кажуть, що вони майже вдвічі знизили ціни. Наразі вони залишилися з мінімальними заробітками.

Наразі у курортній Чорногорії відпочиває трохи більше за 15 000 туристів. Такі дані наводить Національна туристична організація Чорногорії, повідомляє місцеве видання Vijesti.me.

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Туристичний сезон у Чорногорії: що відбувається зараз

У найбільш південному чорногорському місті Улцинь заклади громадського харчування залишаються напівпорожніми. Власники ресторанів кажуть, що зараз у них немає навіть 5% обороту від 2019 року. Крім того, екскурсій у місті теж майже не проводять. Туристів у центрі міста практично немає.

Старе місто не було таким порожнім протягом десятиліть. Стара частина міста була найбільш відвідуваним місцем у літні місяці, а цього року повністю порожня. Майже ніхто не ходить по вулицях, пляжах, ресторани порожні, музеї – теж без відвідувачів,

– мовиться у повідомленні.

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Причини зменшення кількості туристів

Низькі показники спостерігаються через карантинні обмеження. Співзасновниця туристичного оператора Travel Professional Group Олена Бойко у коментарі "РБК-Україна" зауважила, що ситуація з падінням туризму в Чорногорії характерна під час карантину практично для всіх країн.

Що говорити, якщо відкриті готелі Праги сьогодні заповнені всього на 7%! Це катастрофічно мало. Ринок України, Росії та Китаю до карантину становив у них майже 90% обороту всієї сфери туризму,

– пояснила Бойко.

За її словами, ситуація зараз дуже складна у всьому світі, і є велика ймовірність, що багато готелів не переживуть кризу і не відкриються.

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