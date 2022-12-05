Также на встрече присутствовал посол Украины в Черногории Олег Герасименко. Об этом сообщили и в твиттере правительства Черногории.
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Черногория поддерживает вступление Украины в ЕС
Более того, в Черногории пообещали поддерживать Украину военными и гуманитарными пожертвованиями, а также приемом украинских беженцев.
Украина защищает цивилизацию, решившую жить в свободе и демократии. Мы надеемся на мир и верим, что он настанет. Пока мир не придет, рассчитывайте на поддержку и помощь Черногории во всех аспектах. Наша воля велика,
– сказал Дритан Абазович.
Владимир Зеленский напомнил, что Черногория не раз поддерживала Украину с первого дня полномасштабного российского вторжения.
Так, 15 июня премьер-министр Черногории Дритан Абазович и премьер-министр Албании Эди Рама вместе посетили Украину. Тогда в совместном заявлении Дритан Абазович поддержал предоставление Украине статуса кандидата на членство в Европейском Союзе.
Третья декларация в поддержку
Владимир Зеленский также отметил, что подписана сегодня декларация с Черногорией – третья по счету. Перед этим Украина подписала такие декларации с:
- Чехией,
- Бельгией.
Шаг за шагом пройдем этот путь – склоним евроатлантическое большинство в пользу Украины. И не просто на словах, а в решениях. В решениях поддержать наше присоединение к коллективной системе безопасности,
– сказал Президент Украины.
Напомним также, что Черногория поддерживает не только евроинтеграцию Украины, но и наше вступление в НАТО. Так, президент страны Мило Джуканович вместе с рядом других стран 2 октября опубликовал совместное заявление, в котором отметил поддержку суверенитета нашего государства и призвал увеличить военную помощь Украине.
Представители этих государств подчеркнули, что своими глазами видели последствия пребывания россиян на территории Украины, поэтому убеждены, что не могут молчать о нарушении Россией международного права.