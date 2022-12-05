Також на зустрічі був присутній посол України у Чорногорії Олег Герасименко. Про це повідомили й у твітері уряду Чорногорії.

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Чорногорія підтримує вступ України до ЄС

Ба більше, у Чорногорії пообіцяли підтримувати Україну військовими та гуманітарними пожертвами, а також прийомом українських біженців.

Україна захищає цивілізацію, яка вирішила жити у свободі та демократії. Ми сподіваємось на мир і віримо, що він настане. Поки мир не настане, розраховуйте на підтримку та допомогу Чорногорії у всіх аспектах. Наша воля велика,

– сказав Дрітан Абазович.

Натомість Володимир Зеленський нагадав, що Чорногорія не раз підтримувала Україну з першого дня повномасштабного російського вторгнення.

Так, 15 червня прем'єр-міністр Чорногорії Дрітан Абазович та прем'єр-міністр Албанії Еді Рама разом відвідали Україну. Тоді у спільній заяві Дрітан Абазович підтримав надання Україні статусу кандидата на членство в Європейському Союзі.

Зверніть увагу! Чорногорський парламент оголосив вотум недовіри уряду Абазовича через те, що він вирішив підписати угоду із Сербською православною церквою.

Третя декларація про підтримку

Володимир Зеленський також зазначив, що підписана сьогодні декларація з Чорногорією – третя за ліком. Перед цим Україна підписала такі декларації з:

Чехією,

Бельгією.

Крок за кроком пройдемо цей шлях – схилимо євроатлантичну більшість на користь України. І не просто на словах, а у рішеннях. У рішеннях підтримати наше приєднання до колективної системи безпеки,

– сказав Президент України.

Нагадаємо також, що Чорногорія підтримує не лише євроінтеграцію України, а й наш вступ до НАТО. Так, президент країни Міло Джуканович разом з низкою інших країн 2 жовтня опублікував спільну заяву, у якій наголосив на підтримці суверенітету нашої держави та закликав збільшити військову допомогу Україні.

Представники цих держав підкреслили, що на власні очі бачили наслідки перебування росіян на території України, тому переконані, що не можуть мовчати про порушення Росією міжнародного права.