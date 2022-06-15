За словами Володимира Зеленського, приїзд прем'єрів Албанії Еді Рами та Чорногорії Дрітана Абазовича дуже важливий для України. Це – серйозний прояв підтримки усього українського народу.

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Напередодні прем'єр-міністри Албанії та Чорногорії відвідали Бородянку. Обоє зазначили, що побачили там просто "пекло війни". А Дрітан Абазович наголосив, що Чорногорія й надалі допомагатиме Україні подолати наслідки російської агресії.

Про що спілкувалися Володимир Зеленський та його міжнародні партнери наразі невідомо. Офіційну інформацію оприлюднять згодом.

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Окрім цього, 15 травня Президент України Володимир Зеленський звернувся до парламенту Чехії. Під час промови він згадав про історичну фразу "Ми – з вами, будьте з нами!", яка лунала на Чеському радіо під час радянського вторгнення у 1968 році. Він наголосив, що ці слова зараз надзвичайно важливі для українців .

"В цих слів є ще один вимір. Зараз, коли український народ воює за свободу, проти жорсткого російського вторгнення, ми можемо сказати, що саме з такими словами ми, українці, звертаємося до всіх народів Європи, до всіх народів демократичного світу",

– наголосив Зеленський.

Президент підкреслив, що Європа має допомогти вигнати російські танки з території України. Тоді вони більше ніколи не зможуть увійти ні в Прагу, ні в Брно, Карлові Вари, Пльзень чи Остраву або в будь-яке інше місто. Зараз в Україні триває битва за усе майбутнє Європи.

Він подякував Чехії та її народу за активну допомогу в боротьбі проти російського агресора. А також закликав підтримувати Україну і надалі – до того часу, коли українська земля повністю не позбудеться від окупантів.

Зеленський наголосив, що в Чехії немає лідерів, які бояться того, що свобода переможе, а тиранія програє. У деяких державах є з цим проблеми.