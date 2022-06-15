У Данії виникають питання стосовно антикорупційної інфраструктури України, тому що жителі цієї країни не повністю знають, що відбувалося в нас до війни і що відбувається зараз. Про це президент сказав під час інтерв'ю данським ЗМІ, інформує 24 канал.

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Я думаю, що така розвинута інфраструктура, що працює і в час війни, і до війни, яка є в Україні, відсутня в багатьох країнах Євросоюзу,

– зазначив Зеленський.

Він навів кілька прикладів. Зокрема, роботу Національного агентства із запобігання корупції та Національного антикорупційного бюро, а також запуск у вересні 2019 року Вищого антикорупційного суду.

Скандальне рішення КСУ

Зеленський пригадав про рішення Конституційного суду, який визнав неконституційним кримінальну відповідальність за брехню в деклараціях.

Однак президент наголосив, що це питання вирішили. За його словами, була політична "війна" всередині держави. Однак антикорупційні органи знов запрацювали, їм повернули всі повноваження.

Антикорупційна інфраструктура працює

Зеленський зазначив, що в Україні повністю працює антикорупційна інфраструктура. Коли люди говорять про правоохоронну чи іншу реформи, мають знати, що багато речей вже зроблені.

Президент зауважив, що ухвалили 2 головні закони щодо судової реформи в Україні. Проте він визнав, що є "уповільнені речі" щодо відбору суддів. Зокрема, це через склад комісій, які не могли нормально працювати, коли почалась війна.

"Закиди" Данії щодо корупції в Україні

Раніше у Данії виступили проти членства України в ЄС. Заявили, мовляв, держава перебуває на "дуже ранній стадії" готовності взяти на себе ці зобов'язання.

Данія стверджувала, нібито Україна не відповідає критеріям стабільності інститутів, які гарантують демократію, верховенство права. Радили Києву вдосконалити свою законодавчу та інституційну базу.