В Дании возникают вопросы, касающиеся антикоррупционной инфраструктуры Украины, потому что жители этой страны не полностью знают, что происходило у нас до войны и что происходит сейчас. Об этом президент сказал во время интервью датским СМИ, передает 24 канал.

Война упростила путь Украины в ЕС, но впереди есть преграда

Я думаю, что такая развитая инфраструктура, работающая и во время войны, и до войны, которая есть в Украине, отсутствует во многих странах Евросоюза,

– отметил Зеленский.

Он привел несколько примеров. В частности, работу Национального агентства по предотвращению коррупции и Национального антикоррупционного бюро, а также запуск в сентябре 2019 Высшего антикоррупционного суда.

Скандальное решение КСУ

Зеленский вспомнил о решении Конституционного суда, признавшего неконституционным уголовную ответственность за ложь в декларациях.

Однако президент подчеркнул, что этот вопрос был решен. По его словам, была политическая "война" внутри государства. Однако антикоррупционные органы снова заработали, им вернули все полномочия.

Антикоррупционная инфраструктура работает

Зеленский отметил, что в Украине полностью работает антикоррупционная инфраструктура. Когда люди говорят о правоохранительной или другой реформе, должны знать, что многое уже сделано.

Президент отметил, что приняли 2 главных закона о судебной реформе в Украине. Однако он признал, что есть "замедленные вещи" по отбору судей. В частности, это из-за состава комиссий, которые не могли нормально работать, когда началась война.

"Упреки" Дании по коррупции в Украине

Ранее в Дании выступили против членства Украины в ЕС. Заявили, что государство находится на "очень ранней стадии" готовности взять на себя эти обязательства.

Дания утверждала, что Украина не соответствует критериям стабильности институтов, гарантирующих демократию, верховенство права. Советовали Киеву усовершенствовать свою законодательную и институционную базу.