Уряд Абазовича став найкоротшим правлінням в політичній історії Чорногорії. Він прийшов до влади лише у квітні.
До речі Чоловік влаштував масову стрілянину в історичній столиці Чорногорії: щонайменше 11 загиблих
Тепер його відправили у відставку голосами 50 депутатів із 81-місного парламенту.
Що цьому передувало
Чорногорія 3 тижні тому підписала угоду з Сербською православною церквою. У ній затверджувався правовий статус СПЦ у Чорногорії, надавалися відповідні майнові гарантії та скасовувалися деякі її особливі права.
Абазовича був впевнений, що угода допоможе врегулювати всі церковні суперечки щодо майна СПЦ у Чорногорії. Натомість опоненти політика переконаний, що окремо від інших релігійних громад в особливій угоді із СПЦ не було потреби.
Нагадаємо, у 2006 році Чорногорія вийшла з державного союзу з Сербією. Бєлград намагався посилити свій вплив в Чорногорії, використовуючи СПЦ, а також місцеві просербські політичні партії та організації.
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