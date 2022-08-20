Уряд Абазовича став найкоротшим правлінням в політичній історії Чорногорії. Він прийшов до влади лише у квітні.

До речі Чоловік влаштував масову стрілянину в історичній столиці Чорногорії: щонайменше 11 загиблих

Тепер його відправили у відставку голосами 50 депутатів із 81-місного парламенту.

Що цьому передувало

Чорногорія 3 тижні тому підписала угоду з Сербською православною церквою. У ній затверджувався правовий статус СПЦ у Чорногорії, надавалися відповідні майнові гарантії та скасовувалися деякі її особливі права.

Абазовича був впевнений, що угода допоможе врегулювати всі церковні суперечки щодо майна СПЦ у Чорногорії. Натомість опоненти політика переконаний, що окремо від інших релігійних громад в особливій угоді із СПЦ не було потреби.

Нагадаємо, у 2006 році Чорногорія вийшла з державного союзу з Сербією. Бєлград намагався посилити свій вплив в Чорногорії, використовуючи СПЦ, а також місцеві просербські політичні партії та організації.

Зверніть увагу! СПЦ має найбільший вплив серед релігійних організацій у Чорногорії. Сама країна входить до НАТО з 2017 року і прагне вступу до ЄС. Цьому заважають політичні розбіжності у балканській країні.

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