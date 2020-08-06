Черногория включила Украину в свою зеленую зону. Поэтому отныне граждане нашего государства могут въезжать туда без ограничений.

В посольстве Украины в Черногории назвали это решение "дипломатической победой". Об этом написали на фейсбук-странице ведомства.

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"Спасибо нашим черногорским друзьям и партнерам за доверие и сотрудничество", – подчеркнули в сообщении.

Дипломатична перемога. Чорногорія включила Україну до своєї зеленої зони і дозволила в‘їзд українців без обмежень... Опубліковано Embassy of Ukraine in Montenegro Четвер, 6 серпня 2020 р.

Что было раньше

Накануне Черногория разрешила въезд без ограничений россиянам, однако для украинцев все еще действовал ряд правил. На такое решение негативно отреагировал украинский консул Михаил Шматов.

"Я возмущен тем, что Россию сразу поместили в зеленую зону. Без всяких условий, Карл!", – подчеркнул он. И добавил, что индекс заболеваемости в Украине почти вдвое ниже, чем в РФ – 72,8 против 127,2.



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