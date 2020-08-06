Чорногорія включила Україну до країн своєї зеленої зони. Тож відтепер громадяни нашої держави можуть в'їжджати туди без обмежень.

У посольстві України в Чорногорії назвали це рішення "дипломатичною перемогою". Про це написали на фейсбук-сторінці відомства.

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"Щиро дякуємо нашим чорногорським друзям та партнерам за довіру та співробітництво", – наголосили в повідомленні.

Що було раніше

Напередодні Чорногорія дозволила в'їзд без обмежень росіянам, проте для українців все ще діяла низка правил. На це негативно відреагував український консул Михайло Шматов

"Я обурений тим, що Росію відразу помістили до зеленої зони. Без всяких умов", – наголосив він. Й додав, що індекс захворюваності у нас майже вдвічі нижчий, ніж в РФ – 72,8 проти 127,2.



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