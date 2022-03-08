Вместе с тем в акваториях Черного и Азовского морей враг пока не предпринимал активных действий. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

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Возможны ракетные удары

В Генштабе отмечают, что сейчас и дальше существует вероятность, что оккупанты будут наносить ракетные удары по государственным и военным объектам с кораблей Черноморского флота и Каспийской флотилии.

Напомним, что после неудачного штурма Одессы Россия отправила на ремонт в Севастополь свой корабль "Самум". По заявлениям страны-агрессорки, его ударному потенциалу вроде бы "нет равных".

Добавим, что утром 7 марта Военно-Морские Силы ВСУ подбили вражеский корабль в Черном море.

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