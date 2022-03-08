Разом з тим в акваторіях Чорного та Азовського морів ворог поки не проводив активних дій. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних Сил України.

Головне Росія напала на Україну: хронологія основних подій 2 тижня війни

Можливі ракетні удари

У Генштабі зазначають, що наразі і надалі існує ймовірність, що окупанти завдаватимуть ракетних ударів по державних і військових об'єктах з кораблів Чорноморського флоту і Каспійської флотилії.

Нагадаємо, що після невдалого штурму Одеси Росія відправила на ремонт у Севастополь свій корабель "Самум". За заявами країни-агресорки, його ударному потенціалу начебто "немає рівних".

Додамо, що вранці 7 березня Військово-Морські Сили ЗСУ підбили ворожий корабель у Чорному морі.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!