Відомо, що до окупованого Росією Севастополя корабель доставили ввечері 7 березня.
Важливо Чутки про подальше перекидання найбільш елітних підрозділів Росії – ворожа маніпуляція
Повідомляють, що у ніч проти 8 березня огляд пошкоджень корабля проводили з води катерами з підсвічуванням прожекторами.
Що відомо про російський корабель
"Самум" є судном на повітряній подушці що входить до складу 41 бригади ракетних катерів та є найбільшим у своєму підкласі на практиці російського та світового кораблебудування швидкохідним бойовим кораблем, що використовує гідродинамічну платформу, він є катамараном з аеростатичним повітряним розвантаженням. За заявами агресора щодо ударного потенціалу він "не має рівних", з урахуванням його великої швидкості.
Додамо, що зранку 7 березня стало відомо, що підрозділи морської піхоти Військово-Морських Сил України підбили ворожий корабель у Чорному морі.
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