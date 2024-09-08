Спикер Военно-морские силы ВСУ рассказал, что уровень угрозы присутствует постоянно, однако эффективность крылатых ракет "Калибр" даже у россиян вызывает ряд вопросов.

Смотрите также Россия озабочена безопасностью ракетоносителей: Братчук оценил угрозу обстрелов с моря

Какова ситуация в море

Военно-морские силы ВСУ по состоянию на 6:00 8 сентября 2024 года сообщили, что:

в Черном море находится 1 вражеский корабль, который является носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 4 ракет;

в Азовском море – вражеские корабли отсутствуют;

в Средиземном море – 1 вражеский корабль, носители крылатых ракет "Калибр" отсутствуют.

Смотрите также Украинские дроны Magura V5 за полтора года поразили 18 российских судов, – ГУР

За сутки в интересах России проход Керченским проливом осуществили в Черное море – 5 судов, из них 2 – продолжили движение в направлении пролива Босфор, в Азовское море – 8 судов, из них 6 двигались из пролива Босфор,

– заявили в Военно-морских силах ВСУ.

Военные рассказали, что рассказали, что российские оккупанты нарушили Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS).