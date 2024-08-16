Командир спецподразделения Главного управления разведки Минобороны Украины "Group 13" с позывным "Тринадцатый" рассказал о боевой работе с безэкипажными морскими дронами Magura V5. О них подробно рассказал 29 июля 2023 года телеканал CNN.

Смотрите также Поймали еще одного "Тунца" в Крыму: что известно об украинских морских дронах Magura V5

Что известно об уничтожении Magura V5 вражеских судов

Командир спецподразделения Group 13" рассказал, что 9 из 18 пораженных российских кораблей – ВСУ уничтожили безвозвратно.

Фактически Черноморский флот России в Крыму капитулировал. Все самое современное и самое необходимое Россия уже вывела из Севастополя. Он парализован этот флот. Сейчас он ест деньги из бюджета России, хотя свои функции выполнять не может,

– отметил "Тринадцатый".

В украинской разведке объясняли, что вражеский дрон способен преодолевать расстояние в более 800 километров. Он движется со скоростью 80 километров в час, вес боевой части – 250 килограммов.

"Мы не гнались за увеличением боевой части, чтобы уничтожить корабль одним попаданием. Мы пошли другим путем: атаковали стаей, наносили пять и более поражений большим кораблям, что вызывало критические повреждения", – заметил разведчик.

Смотрите также Во время атаки на Крым могли поразить паромную переправу и катер, – Братчук

Кстати, дроны Magura V5 уничтожили ракетный катер "Ивановец", большой десантный корабль "Цезарь Куников", российский патрульный корабль Черноморского флота "Сергей Котов", "Акула" и "Серна", а также повредили "Иван Хурс".