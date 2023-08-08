Тактика с украинской стороны поменялась. В результате количество незащищенных российских кораблей в открытом море увеличилось, что стало вполне законной целью для Украины. Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Михаил Шейтельман.

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Тактика изменилась

Недавние события в Черном море окончательно подтвердили, что Украина перестала "играть" с Россией.

Такой "рывок" напрямую связан с блокировкой Кремля наших кораблей в начале полномасштабного вторжения и до начала "зернового соглашения".

В то время Россия полностью "перерезала" возможность Украине и другим странам добираться до наших берегов Черного и Азовского морей.

Однако так было только до начала "зернового соглашения". После – тактика с украинской стороны изменилась.



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Мы окрепли. Мы за это время потопили многие российские корабли. От крейсера "Москва" и до больших десантных кораблей. В частности "Оленегорский горняк". Мы показали, что мы сила,

– добавил Шейтельман.

Российские корабли не защищены

Морские дроны атаковали "Оленегорский горняк" на базе Черноморского флота в Новороссийске. После чего Россия оснастила флот "дополнительной" защитой, такие же действия проведет и в Севастополе. Это означает только одно – ни один русский корабль в открытом море не защищен.

"Когда в открытом море плывет корабль с зерном или нефтью – мы можем легко его топить", – сказал политтехнолог.



По словам Шейтельмана, поражение российских кораблей – это настоящий инструмент в борьбе со страной-агрессором.

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