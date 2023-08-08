Тактика с украинской стороны поменялась. В результате количество незащищенных российских кораблей в открытом море увеличилось, что стало вполне законной целью для Украины. Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Михаил Шейтельман.
Смотрите также Грамотные удары по двигателям и машинным отделениям: почему атаки на российские корабли важны
Тактика изменилась
Недавние события в Черном море окончательно подтвердили, что Украина перестала "играть" с Россией.
Такой "рывок" напрямую связан с блокировкой Кремля наших кораблей в начале полномасштабного вторжения и до начала "зернового соглашения".
В то время Россия полностью "перерезала" возможность Украине и другим странам добираться до наших берегов Черного и Азовского морей.
Однако так было только до начала "зернового соглашения". После – тактика с украинской стороны изменилась.
Политтехнолог объяснил, что происходит в Черном море: смотрите видео
Мы окрепли. Мы за это время потопили многие российские корабли. От крейсера "Москва" и до больших десантных кораблей. В частности "Оленегорский горняк". Мы показали, что мы сила,
– добавил Шейтельман.
Российские корабли не защищены
Морские дроны атаковали "Оленегорский горняк" на базе Черноморского флота в Новороссийске. После чего Россия оснастила флот "дополнительной" защитой, такие же действия проведет и в Севастополе. Это означает только одно – ни один русский корабль в открытом море не защищен.
"Когда в открытом море плывет корабль с зерном или нефтью – мы можем легко его топить", – сказал политтехнолог.
По словам Шейтельмана, поражение российских кораблей – это настоящий инструмент в борьбе со страной-агрессором.
Последние события в водах Черного моря
- В российском городе Новороссийск 4 августа очевидцы сообщали о "взрывах" и "атаке морских дронов". В конце концов стало известно, что пострадал корабль "Оленегорский горняк".
- Впоследствии стало известно, что повреждение получил и другой российский танкер SIG. Его якобы атаковали у Крымского моста.
- Владимир Зеленский 6 августа высказался по поводу последних ударов по российским кораблям. Президент сказал, если Россия продолжит свою агрессию в море, то до конца войны может остаться без своего флота.