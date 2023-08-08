Тактика з українського боку змінилася. У результаті, кількість незахищених російських кораблів у відкритому морі збільшилася, що стало цілком законною ціллю для України. Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Михайло Шейтельман.

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Тактика змінилась

Нещодавні події у Чорному морі остаточно підтвердили, що Україна припинила "бавитися" з Росією.

Такий "ривок" безпосередньо пов'язаний з блокуванням Кремля наших кораблів на початку повномасштабного вторгнення й до початку "зернової угоди".

У той час Росія повністю "перерізала" можливість Україні та іншим країнам діставатися до наших берегів Чорного й Азовського морів.

Проте так було лише до початку "зернової угоди". Після – тактика з українського боку змінилася.



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Ми зміцніли. Ми за цей час потопили багато російських кораблів. Від крейсера "Москва" і до великих десантних кораблів. Зокрема "Оленегорський горняк". Ми показали, що ми сила,

– додав Шейтельман.

Російські кораблі незахищені

Морські дрони атакували "Оленегорський горняк" на базі Чорноморського флоту в Новоросійську. Після чого Росія оснастила флот "додатковим" захистом, такі ж дії проведе і в Севастополі. Це означає лиш одне – жодний російський корабель у відкритому морі незахищений.

"Коли у відкритому морі пливе корабель із зерном чи нафтою – ми можемо легко його топити", – сказав політтехнолог.



За словами Шейтельмана, ураження російських кораблів – це справжній інструмент у боротьбі з країною-агресоркою.

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