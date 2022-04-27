В командовании "Юг" подчеркнули, что российские войска готовят провокации. Речь идет о нанесении ракетных ударов по Приднестровью.

Заметьте Украина способна занять Приднестровье, но только по запросу Молдовы, – Арестович

Россияне могут снова нанести ракетные удары

Командование "Юг" сообщает, что российские подлодки в Черном море несут угрозу ракетных ударов об Украине.

В Черноморской операционной зоне корабельные группировки флота рашистов с подводными лодками продолжают держать напряженность относительно вероятности нанесения ракетных ударов по Украине,

– заявили в командовании "Юг".

Кроме того, Россия готовится нанести ракетные удары по Приднестровью, чтобы обвинить Украину в нападении на квазиреспублику на территории Молдовы.

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