У командуванні "Південь" наголосили, що російські війська готують провокації. Мова йде про завдання ракетних ударів по Придністров'ю.

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Росіяни можуть знову завдати ракетних ударів

Командування "Південь" повідомляє, що російські підводні човни в Чорному морі несуть загрозу ракетних ударів про Україні.

У Чорноморській операційній зоні корабельні угруповання флоту рашистів з підводними човнами продовжують тримати напруженість щодо ймовірності нанесення по Україні ракетних ударів,

– заявили в командуванні "Південь".

Крім того, Росія готується завдати ракетних ударів по Придністров'ю, аби звинуватити Україну в нападі на квазіреспубліку на території Молдови.

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