Как пишут российские СМИ, судно было на рейде, на якорной стоянке, на расстоянии 1,2 мили (почти 2 километра) от берега в порту Тамань.
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Вдруг на борту танкера вспыхнул пожар. И хотя открытого огня нет, из вентиляционных отверстий аварийного судна уже появился темный дым. Россияне направили буксир в сторону аварийного судна, но пока что ни судовладелец, ни капитан за помощью не обращались.
Информация о пострадавших пока не поступала. Предварительно известно, что танкер ходит под флагом Коморских островов.
В Черном море загорелся танкер / Фото MIG News
Подобные случаи пожаров на кораблях
- В российском Санкт-Петербурге вечером 17 декабря произошел пожар на судостроительном заводе "Северная верфь". Там загорелся один из военных кораблей.
- В октябре в Тихом океане вблизи канадской провинции Британская Колумбия возник пожар на контейнеровозе. Огонь пытаются потушить, однако несколько контейнеров с химикатами попали в воду.