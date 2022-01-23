Як пишуть російські ЗМІ, судно було на рейді, на якірній стоянці, на відстані 1,2 милі (майже 2 кілометри) від берега в порту Тамань.

Важливо Російські окупанти надумали передати у федеральну власність два порти в Криму

Аж раптом на борту танкера спалахнула пожежа. І хоча відкритого вогню немає, з вентиляційних отворів аварійного судна вже з'явився темний дим. Росіяни направили буксир у бік аварійного судна, але поки що ні судновласник, ні капітан по допомогу не зверталися.

Інформація про постраждалих наразі не надходила. Попередньо відомо, що танкер ходить під прапором Коморських островів.



У Чорному морі загорівся танкер / Фото MIG News

Подібні випадки пожеж на кораблях