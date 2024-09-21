Об этом 24 Каналу рассказал представитель Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук, прокомментировав информацию, что 14 сентября оккупанты вывели из Новороссийска 16 своих кораблей. Все это происходило на фоне сообщений о возможной атаке на российский морской порт.

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Где сейчас российские корабли

Как отметил Братчук, тогда же оккупанты прятали свои корабли в Геленджике рядом с различными гражданскими судами. Также в тот момент в Черном море активно работал российский РЭБ. Вследствие этого, к примеру, один из кораблей согласно геолокации находился аж в крымских степях.

Затем они все вернулись. Сейчас на дежурстве там находится один корабль. Это – подводная лодка-ракетоноситель. Она находится вблизи Новороссийска на боевом дежурстве,

– отметил Братчук.

Также известно, что по меньшей мере два российских корабля находятся в Каспийском море. Они могут осуществлять оттуда обстрелы. Но имеют ли возможность перегнать туда корабли Черноморского флота – неизвестно. Не стоит забывать и об одном из пунктов базирования в Очамчире, что во временно оккупированной Абхазии.

Сегодня, думаю, что они имеют возможность держать корабли в Новороссийске и Очамчире, где продолжается достройка. Также есть возможность базироваться вблизи Геленджика,

– сказал Братчук.

Обратите внимание! Капитан 1 ранга запаса ВМС Украины Андрей Рыженко предположил, что оккупанты 14 сентября вывели в Черное море 16 своих кораблей из-за стратегических учений "Океан-2024".