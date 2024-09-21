Про це 24 Каналу розповів речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук, прокоментувавши інформацію, що 14 вересня окупанти вивели з Новоросійська 16 своїх кораблів. Все це відбувалося на тлі повідомлень про можливу атаку на російський морський порт.
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Де зараз російські кораблі
Як наголосив Братчук, тоді ж окупанти ховали свої кораблі у Геленджику поряд з різними цивільними суднами. Також у той момент в Чорному морі активно працював російський РЕБ. Внаслідок цього, до прикладу, один з кораблів згідно з геолокацією перебував аж у кримських степах.
Потім вони всі повернулися. Зараз на чергуванні там перебуває один корабель. Це – підводний човен-ракетоносій. Він перебуває поблизу Новоросійська на бойовому чергуванні,
– зазначив Братчук.
Також відомо, що щонайменше два російські кораблі перебувають у Каспійському морі. Вони можуть здійснювати звідти обстріли. Але чи мають можливість перегнати туди кораблі Чорноморського флоту – невідомо. Не варто забувати і про один з пунктів базування в Очамчирі, що в тимчасово окупованій Абхазії.
Сьогодні, думаю, що вони мають можливість тримати кораблі в Новоросійську та Очамчирі, де триває добудова. Також є можливість базуватися поблизу Геленджика,
– сказав Братчук.
Зверніть увагу! Капітан 1 рангу запасу ВМС України Андрій Риженко припустив, що окупанти 14 вересня вивели в Чорне море 16 своїх кораблів через стратегічні навчання "Океан-2024".