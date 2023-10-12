Вероятно, оккупанты накапливают ракеты для того, чтобы атаковать энергетику Украины с наступлением холодов. Об этом 24 Каналу рассказал капитан 1 ранга запаса ВМС Украины, стратегический эксперт компании "Соната" Андрей Рыженко. Он рассказал, где россияне базируют корабли-носители ракет "Калибр" и другие суда и катера.

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Россияне взяли "паузу"

Как отметил Рыженко, корабли-носители ракет "Калибр", расположенные в Новороссийске, все равно могут целить по всей территории Украины. Однако возрастет время подлета, что позволит украинским системам ПВО лучше подготовиться.

Но стрелять ракетами они не могут. Сейчас у них такая небольшая пауза. Я так понимаю, что они собирают ракеты, чтобы с наступлением холодов атаковать энергоструктуру,

– подчеркнул капитан 1 ранга запаса ВМС Украины.

Сейчас оккупанты занимаются патрулированием – смотрят за судоходством.

Рыженко рассказал, что в Севастополе и Новороссийске базируются по 5 десантных кораблей. Однако в Севастополе суда только ремонтируют. В частности, россияне переместили сюда подбитые "Оленегорский горняк" и "Минск".

Предположим, суда чинят благодаря запасным запчастям с украинского корабля "Константин Ольшанский", который оккупанты захватили во время известных крымских событий весны 2014 года.

Места базирования судов ЧФ России

По словам Рыженко, в настоящее время в Новороссийске расположены около 25 боевых кораблей и катеров Черноморского флота России. В Севастополе – более 60 судов, а в Керчи, Феодосии и Новоозерном – не менее 10 кораблей.

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В течение года наблюдалось перемещение новейших подлодок и кораблей из Севастополя в Новороссийск. Сейчас все современные суда, такие как фрегаты, корветы, несущие ракеты "Калибр", а также имеющиеся подводные лодки, базируются в Новороссийске.

В Черном море продолжают базироваться большое количество кораблей: сторожевые, корветы, десантные. В основном это корабли советской постройки. Их назначение – блокировка северо-западной части Черного моря. Они могут выполнить эти задачи. Хотя понимают ту опасность, которая сейчас для них создается,

– сказал Рыженко.

Отметим, поэтому россияне значительно усилили пункты базирования судов охранным ресурсом.

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