Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов. Он уверен, что Украина фактически разгромила Черноморский флот. Даже если некоторые боевые русские корабли и остались, то в эмоциональном и нравственном плане россияне уже проиграли.
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По мнению Жданова, украинская разработка в виде морского дрона стала сюрпризом для нашего врага.
Он стал настолько неожиданностью для Российской Федерации, что даже Путин, когда пытался охарактеризовать этот дрон на пресс-конференции перепутал все на свете и сказал, что в нем вместо 500 килограммов взрывчатки, 500 тонн взрывчатки, которая разнесет все вдребезги,
– рассказал Жданов.
По его данным, украинский морской надводный дрон имеет радиус действия до 400 километров. Этот беспилотник может выступать и в роли камикадзе. Тогда радиус его действия будет 800 километров, и он не возвращается назад. Дрон способен вести разведку и атаковать цели.
Россияне засекречивают свои поражения в море
Военный эксперт уверен, что россияне очень боятся объявлять результаты ударов по Черноморскому флоту и по крейсеру "Москва".
"Вновь ушла история, когда родственники матроса крейсера "Москва" повторно задают вопрос, что их сын считается пропавшим без вести и они хотят узнать, где он. А Министерство обороны России не может ответить на этот вопрос", - сказал Жданов.
Он уверен, что в Генеральном штабе России есть подлинный учет потерь и там хорошо знают реальную ситуацию. Однако на эти документы наложен гриф "Тайно" или "Совершенно секретно" и эти материалы попадают в руки очень ограниченного круга лиц.
Олег Жданов о действиях России на море: смотрите видео
Что происходит с Черноморским флотом
- 29 октября после атаки дронами пострадали не менее 3 кораблей Черноморского флота.
- Спутниковые фотоснимки за 12 ноября показали , что Черноморский флот России перестал патрулировать побережье Севастополя и порт.
- Президент Владимир Зеленский заявил о формировании в Украине флота морских дронов.