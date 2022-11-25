Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов. Он уверен, что Украина фактически разгромила Черноморский флот. Даже если некоторые боевые русские корабли и остались, то в эмоциональном и нравственном плане россияне уже проиграли.

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По мнению Жданова, украинская разработка в виде морского дрона стала сюрпризом для нашего врага.

Он стал настолько неожиданностью для Российской Федерации, что даже Путин, когда пытался охарактеризовать этот дрон на пресс-конференции перепутал все на свете и сказал, что в нем вместо 500 килограммов взрывчатки, 500 тонн взрывчатки, которая разнесет все вдребезги,

– рассказал Жданов.

По его данным, украинский морской надводный дрон имеет радиус действия до 400 километров. Этот беспилотник может выступать и в роли камикадзе. Тогда радиус его действия будет 800 километров, и он не возвращается назад. Дрон способен вести разведку и атаковать цели.

Россияне засекречивают свои поражения в море

Военный эксперт уверен, что россияне очень боятся объявлять результаты ударов по Черноморскому флоту и по крейсеру "Москва".

"Вновь ушла история, когда родственники матроса крейсера "Москва" повторно задают вопрос, что их сын считается пропавшим без вести и они хотят узнать, где он. А Министерство обороны России не может ответить на этот вопрос", - сказал Жданов.

Он уверен, что в Генеральном штабе России есть подлинный учет потерь и там хорошо знают реальную ситуацию. Однако на эти документы наложен гриф "Тайно" или "Совершенно секретно" и эти материалы попадают в руки очень ограниченного круга лиц.

Олег Жданов о действиях России на море: смотрите видео

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