Об этом в интервью 24 каналу заявил бывший командующий войсками США в Европе, ветеран войн в Афганистане и Ираке, генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес. По его словам, у него есть опыт в проведении масштабных операций и логистике.

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Российские оккупанты истощены

Ходжес сообщил, что армия захватчиков потеряла сотни лидеров, у них проблемы с живой силой, а Черноморский флот скрывается за Крымским полуостровом, напуганный украинцами.

И это при том, что у Украины даже нет военно-морских сил. Российская авиация уже не залетает в воздушное пространство Украины, они запускают ракеты из своего воздушного пространства или из Беларуси.

– отметил генерал-лейтенант.

В Херсонской области оккупанты прячутся в подвалах

Украинские воины зачищали один из населенных пунктов Херсонской области. Во время проверки местных подвалов в них обнаружили оккупантов. Захватчики находились в состоянии наркотического опьянения и, похоже, вообще "вышли" из реальности.

Сначала захватчики даже не поняли, что их обнаружили герои ВСУ. Наши воины пополнили обменный фонд Украины.

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