Про це в інтерв'ю 24 каналу заявив колишній командувач військами США в Європі, ветеран війн в Афганістані та Іраку, генерал-лейтенант у відставці Бен Ходжес. За його словами, у нього є певний досвід у проведенні масштабних операцій і логістиці.

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Російські окупанти виснажені

Ходжес повідомив, що армія загарбників втратила сотні лідерів, у них проблеми із живою силою, а Чорноморський флот ховається за Кримським півостровом, нажаханий українцями.

І це при тому, що в України навіть немає військово-морських сил. Російська авіація вже не залітає в повітряний простір України, вони запускають ракети зі свого повітряного простору або з білорусі,

– зазначив генерал-лейтенант.

На Херсонщині окупанти ховаються у підвалах

Українські воїни зачищали один з населених пунктів на Херсонщині. Під час перевірки місцевих підвалів у них виявили вгашених окупантів. Загарбники перебували у стані наркотичного сп'яніння й, схоже, взагалі "вийшли" з реальності.

Спершу загарбники навіть не зрозуміли, що їх знайшли герої ЗСУ. Наші воїни поповнили обмінний фонд України.

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