Саме тому своїми зборами на воду і лопати "для хлопчиків" вони неабияк дивують українців, які нещодавно разом придбали супутник для героїчних ЗСУ.

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Окупанти бояться, що їх труїтимуть місцеві

Попри погрози та терор, на тимчасово окупованих територіях не вщухає потужний спротив. Щоправда, він здебільшого перейшов у підпілля. Зараз росіяни бояться, що їх можуть отруїти. Саме тому вони не наважуються брати в місцевих навіть воду.

Про це свідчить скриншот повідомлення волонтера з квазіреспубліки на Луганщині. Завдяки йому стало зрозуміло, чому окупантам на фронт відправляють пляшки з водою.

Браття, зараз ми оголосили збір коштів на воду для наших бійців. Погода дуже спекотна. Працювати в таких умовах тяжко. В місцевих брати воду не ризикуємо, можуть отруїти,

– мовиться в повідомленні.

Саме тому, за словами волонтера, воду для загарбників закуповують лише в пляшках.



Окупанти бояться, що їх отруять / Фото "Скринька Пандори"

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Арестович розповів про масове отруєння росіян

Нещодавно позаштатний радник Офісу Президента Олексій Арестович розповів, що в російських військах 20 серпня трапилося масове отруєння.

22 людини – "двохсоті",

– зазначив радник ОП.

Він додав, що частину загарбників відвезли у Севастополь, аби врятувати їм життя.

"Ми губимося в здогадках, звідки така кількість загиблих. Проте видається, що їхні тиловики щось намудрували з непридатними консервами", – заявив Арестович.

Він підсумував, що вилікувати отруєних окупантів буде вкрай важко.

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