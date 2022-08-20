російські окупанти усіма силами намагаються втримати тимчасово окуповані території під своїм контролем. Щоправда, їм не вдається навіть втримати здоров'я свого особового складу.

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Масове отруєння окупантів на Запоріжжі

Як розповів речник Одеської ОВА Сергій Братчук, у Запорізькій області в росіян виникли серйозні проблеми. Стало відомо про масове отруєння росіян у тимчасово окупованій Василівці.

Отруїлися російські окупанти. Вони написали, що винуватцями цього є українські "біовоїни" або українська "біологічна зброя". І звісно ж, ці "біовоїни" вийшли з біолабораторій, де їх готували представники НАТО,

– повідомив Братчук.

Насправді ж причина масового отруєння російських окупантів дуже банальна – вони не подивилися на термін придатності своїх сухпайків. Ті давно протерміновані, через що росіяни отримали масове отруєння. Втім, у цьому немає абсолютно нічого дивного – росія ніколи не турбувалася про свій особовий склад та готова згодовувати абсолютно весь непотріб, який може продукувати.

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