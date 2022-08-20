русские оккупанты всеми силами пытаются удержать временно оккупированные территории под своим контролем. Правда, им не удается даже удержать здоровье своего личного состава.

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Массовое отравление оккупантов в Запорожье

Как рассказал спикер Одесской ОВА Сергей Братчук, в Запорожской области у россиян возникли серьезные проблемы. Стало известно о массовом отравлении россиян во временно оккупированной Васильевке.

Отравились русские оккупанты. Они написали, что виновниками этого являются украинские биовины или украинское биологическое оружие. И, конечно же, эти "биовейны" вышли из биолабораторий, где их готовили представители НАТО,

– сообщил Братчук.

На самом же деле причина массового отравления российских оккупантов очень банальна – они не посмотрели на срок годности своих сухпайков. Те давно просроченные, из-за чего россияне получили массовое отравление. Впрочем, в этом нет абсолютно ничего удивительного – россия никогда не беспокоилась о своем личном составе и готова скармливать абсолютно все ненужное, которое может продуцировать.

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