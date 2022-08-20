Про переваги супутника ICEYE Сергій Притула розповів в ефірі національного телемарафону, повідомляє 24 канал. Зауважте, що його придбали за гроші, які українці зібрати на 3 безпілотники Bayraktar, котрі потім компанія вирішила надати безкоштовно.

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Притула пояснив, чому обрали саме цей супутник

Волонтер зауважив, що хоче привітати усіх українців, адже відучора наша держава – в елітному клубі.

Ми здобули такі технології, якими не володіє наш ворог. І це вкрай важливо в контексті розуміння, що це дає низку переваг у цій війні саме нашим Збройним Силам України,

– зазначив Притула.

За його словами, не дуже велика кількість країн і ще менша кількість компаній володіють технологією SAR. Супутники, які цікавили ЗСУ, є двох видів – оптичні та радарні.

"Ми приглядалися і до тих, і до тих. Зупинилися на SAR-технології, тому що радарному супутнику абсолютно все одно день чи ніч. Йому все одно на туман, хмарність і так далі", – додав волонтер.

Він зауважив, що знімки на ньому виходять не такими гарними, як на оптичному. Проте невдовзі настануть осінь та зима – світловий день скоротиться, почнуться дощі, висока хмарність та тумани.

"Тому ми й обрали, власне, цей супутник. Ми купили не лише супутник. Цей супутник для нас – це точка входу для отримання бази даних усього сузір'я супутників компанії ICEYE, яка є нашим партнером у цьому", – додав волонтер.

Притула зазначив, що компанію ICEYE також обрали невипадково. Вона має найбільший "парк" супутників у космосі з технологією, яка цікавить Україну.

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