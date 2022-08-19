Також Притула детально пояснив наскільки великим внеском у нашу обороноздатність є те, що Україна викупила супутник. Адже це забезпечує одразу кілька переваг нашої розвідки над ворожою.

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Що волонтер сказав хейтерам

Голова благодійного фонду акцентував, що не дивується критиці з боку проросійських блогерів, як анатолій шарій. Проте, мовляв, дивує, коли такі меседжі в суспільство несуть ті, хто нібито позиціонує себе патріотами.

Адже мільйони українців одразу почали тішились тому, що волонтерський фонд забезпечив країну космічними технологіями. Це той здобуток для нашої оборони, яким Україна ніколи не володіла та якого не має росія. Водночас знайшлись ті, хто, на переконання Притули, почав "гратися в політику" й намагатись знецінити як роботу його команди, так і всіх, хто сприяв тому, що угода відбулась.

Мені вас шкода. Ви не вмієте радіти за чиїсь успіхи крім своїх і, на жаль, навіть війна не стала причиною того, щоб ви зрозуміли, що зараз немає "моїх" чи "твоїх", а є тільки НАШІ успіхи! Тому, наразі, залишу вас наодинці із вашою жалюгідністю

– акцентував волонтер.

Чим супутник ICEYE корисний Україні

Володіння ним дозволяє Україні отримувати ексклюзивні знімки безперервно в режимі 24/7. При цьому, неважливо, яким є час доби та які погодні умови. Будь це дощ, сніг, туман, задимленість і пил, вдень та вночі – розвідка матиме знімки з космосу. Мовиться про зображення в реальному часі від 0,5 метра до 1 метра залежно від площі охоплення знімка. А один такий знімок може охоплювати площу до 225 квадратних кілометрів.

На відміну від оптичного супутника, який може працювати тільки вдень та у чистому небі, SAR супутник діє як ліхтар — він “підсвічує” поверхню землі власними радіохвилями. Тому для знімання неважливі перешкоди, ніч, хмари, дощ, туман, задимленість. SAR супутник “пробиває” все своїми радіохвилями,

– акцентував Притула.

Супутник, який купила Україна, пролітає над нашою територією двічі на добу. Проте завдяки річному доступу до сузір'я SAR супутників компанії ICEYE, наші розвідники можуть "бачити" ворога завдяки іншим аналогічним пристроям.

Важливо! Коли спливе оплачений термін доступу до бази даних сузір'я, цей супутник залишається у повній власності України. Тобто до закінчення терміну його функціональності на орбіті. Водночас наша держава завжди зможе поновити доступ.

Чому недостатньо супутників партнерів

Безумовно США та інші союзники надають дані із супутників армії України. Проте є певна затримка. А під час війни швидкість отримання інформації – це суттєва перевага.

Завдяки тому, що Україна викупила супутник, процес передачі даних від моменту знімка до моменту отримання його безпосередньо військовими підрозділами скорочується до кількох годин,

– підсумував голова фонду.

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