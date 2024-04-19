Это 24 Каналу отметил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. Он подчеркнул, что украинские морские дроны – это вердикт для российского флота.

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Вердикт для Черноморского флота

Александр Коваленко отметил, что хоть россияне переместили корабли в Новороссийск, но чтобы осуществлять пуски "Калибров", врагу нужно выходить в открытое море. Таким образом флот захватчиков становится легкой добычей для украинских морских дронов.

Недавно была представлена очередная эволюция наших дронов, боевая часть которых составляет почти тонну. Это вердикт для российского военного корабля типа не только корвет, даже фрегат. Это серьезная проблема, большие повреждения, которые может получить этот корабль. Его даже не отбуксируют к ремонтной базе. Поэтому Черное море опасное для них,

– сказал он.

По мнению военного обозревателя, россияне не будут делать попыток спрятаться в порту временно оккупированной Абхазии. Даже в Каспийском море не факт, что оккупанты смогут выйти на тот показатель нанесения ударов "Калибрами" по территории Украины, чем это было, например, по состоянию на 2022 или в начале 2023 года.

"Прежде всего это увеличение расстояния. То есть мы будем заранее знать, когда отправляются эти ракеты в сторону Украины. К этому будут готовы наши системы ПВО. Это не будет та ситуация, когда они могли подвести свою подводную лодку почти к побережью Одесской области, нашей экономической зоны и нанести удар по Одессе или одному из населенных пунктов, когда были считанные секунды, чтобы отреагировать на эту угрозу", – объяснил Коваленко.

Украина и раньше имела средства, чтобы наносить удары под Новороссийском по российскому флоту. Главное, чтобы были наиболее благоприятные условия для таких атак. Не ежедневно, но постепенно российских военных кораблей и не только становится все меньше. Даже Новороссийск не спасет Черноморский флот захватчиков.

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