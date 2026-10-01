"Черноморского флота фактически нет": Цимбалюк назвал главные потери России

Россия продолжает позиционировать себя как сильную морскую державу и утверждать, что ее Черноморский флот сохраняет боевые возможности. Однако реальное состояние российской морской составляющей существенно отличается от этой картины.

Украинский журналист Роман Цимбалюк в эфире 24 Канала рассказал, что осталось от Черноморского флота России после украинских ударов и почему Москве становится все труднее подтверждать свои заявления о его боеспособности.

Носители "Калибров" понесли серьезные потери

Цимбалюк обратил внимание на контраст между российской риторикой и тем, что происходит с флотом на практике. Ракетного крейсера "Москва" уже давно нет, однако в России продолжают говорить о Черноморском флоте так, будто он сохранил прежние возможности.

Не следует путать российские понты и, как сейчас принято говорить, ситуацию на суше,

– подчеркнул Цимбалюк.

Наибольшие проблемы касаются кораблей, способных выполнять ударные задачи. По оценке журналиста, российская морская компонента уже не может действовать в Черном море так, как до начала масштабных украинских атак.

Черноморский флот России фактически исчерпал свои возможности. Все носители "Калибров" повреждены или уничтожены. И флот не используется для запуска беспилотников,

– сказал журналист.

Из-за этого Цимбалюк уже называет российскую группировку не полноценным флотом, а "Черноморской флотилией". По его мнению, само наличие кораблей еще не означает, что они способны выполнять те задачи, для которых Москва содержит морские силы.

Россия не может продемонстрировать успехи своего флота

Одной из таких задач должно быть обеспечение свободы судоходства для кораблей и торговых судов, перевозящих нефть, зерно и другие грузы. Однако Цимбалюк обратил внимание, что именно здесь Россия не демонстрирует заметных результатов.

Для чего нужен Черноморский флот России? Наверное, для того, чтобы обеспечивать свободу судоходства, в частности для судов, перевозящих нефть, зерно и так далее. А вот что происходит с этим? Здесь мы не видим и не слышим особых успехов,

– пояснил Цимбалюк.

Последними громкими эпизодами, которые он связал с российским флотом, стали повреждения ракетоносцев "Адмирал Эссен" и "Адмирал Макаров".

Последнее, чем дал о себе знать Черноморский флот России, – это то, что были повреждены ракетоносцы "Адмирал Эссен" и "Адмирал Макаров". Некоторые считают, что корабли пойдут на списание. Ну, посмотрим,

– отметил журналист.

Поэтому главная проблема для Москвы уже не только в потерянных или поврежденных кораблях. По оценке Цимбалюка, становится все сложнее показать, какие именно боевые и логистические задачи Черноморский флот сегодня способен выполнять в прежнем объеме.

Цимбалюк о Черноморском флоте России: смотрите видео