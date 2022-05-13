Об этом рассказал украинский журналист Роман Цымбалюк. По его словам, новым флагманом избрали фрегат проекта 11356Р "Адмирал Макаров". Там находится оперативная группа Черноморского флота.

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Что произойдет, если ВСУ уничтожат и этот флагман

Российские кафиры понимают, что Вооруженные Силы Украины могут уничтожить и "Адмирала Макарова". Поэтому в таком случае флагманом может стать другой корабль

Командование флота готово к тому, что Адмирал Макаров может повторить судьбу Москвы. В таком случае эта эстафета перейдет во фрегат "Адмирал Эссен", – отметил Роман Цымбалюк.

Ранее СМИ сообщали о возможном подведении "Адмирала Макарова"

Впервые информацию о возможном подведении "Адмирала Макарова" опубликовали еще вечером 5 мая. Тогда была информация о пожаре на корабле.

Уже 6 мая многие украинские СМИ распространяли более конкретную информацию. Вроде бы у острова Змеиный горел тот же фрегат "Адмирал Макаров".

Такую же информацию обнародовал народный депутат Алексей Гончаренко. Он заявил, что украинские ракеты "Нептун" якобы попали по этому кораблю.

Следует добавить, что Генеральный штаб ВСУ и официальные власти не подтверждали и не опровергали эту информацию определенное время.

Однако уже вечером 6 мая советник главы Офиса Президента Алексей Арестович, что украинские власти не располагают информацией о подведении "Адмирала Макарова". Это может быть информационный вброс для того, чтобы взорвать доверие к украинским СМИ и представителям власти.

Сейчас информации, которую его подвели, у украинской власти нет. Она и дальше выясняется. Пока нет понятности, что случилось. Однако вполне может оказаться, что никого не утопили, – отметил Алексей Арестович.

В американском Пентагоне подчеркнули, что видели сообщения о вероятном ущербе "Адмирала Макарова". Однако они не смогли подтвердить подлинность этой информации.

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