Об этом рассказал украинский журналист Роман Цымбалюк. По его словам, новым флагманом избрали фрегат проекта 11356Р "Адмирал Макаров". Там находится оперативная группа Черноморского флота.
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Что произойдет, если ВСУ уничтожат и этот флагман
Российские кафиры понимают, что Вооруженные Силы Украины могут уничтожить и "Адмирала Макарова". Поэтому в таком случае флагманом может стать другой корабль
Командование флота готово к тому, что Адмирал Макаров может повторить судьбу Москвы. В таком случае эта эстафета перейдет во фрегат "Адмирал Эссен", – отметил Роман Цымбалюк.
Ранее СМИ сообщали о возможном подведении "Адмирала Макарова"
- Впервые информацию о возможном подведении "Адмирала Макарова" опубликовали еще вечером 5 мая. Тогда была информация о пожаре на корабле.
- Уже 6 мая многие украинские СМИ распространяли более конкретную информацию. Вроде бы у острова Змеиный горел тот же фрегат "Адмирал Макаров".
- Такую же информацию обнародовал народный депутат Алексей Гончаренко. Он заявил, что украинские ракеты "Нептун" якобы попали по этому кораблю.
- Следует добавить, что Генеральный штаб ВСУ и официальные власти не подтверждали и не опровергали эту информацию определенное время.
- Однако уже вечером 6 мая советник главы Офиса Президента Алексей Арестович, что украинские власти не располагают информацией о подведении "Адмирала Макарова". Это может быть информационный вброс для того, чтобы взорвать доверие к украинским СМИ и представителям власти.
Сейчас информации, которую его подвели, у украинской власти нет. Она и дальше выясняется. Пока нет понятности, что случилось. Однако вполне может оказаться, что никого не утопили, – отметил Алексей Арестович.
- В американском Пентагоне подчеркнули, что видели сообщения о вероятном ущербе "Адмирала Макарова". Однако они не смогли подтвердить подлинность этой информации.
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