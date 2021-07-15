Помощника нардепа поймали на взятке за отвод земли участникам ООС

В Черновцах правоохранители поймали на взятке Петра Стратийчука, который является помощником народного депутата от "Слуги народа" Георгия Мазурашу. За 5 700 долларов он обещал посодействовать в принятии Черновицким горсоветом решения об отводе земли участникам ООС.

Как пояснили в Офисе генпрокурора, указанную сумму денег он получил от волонтера за осуществление влияния на служебных лиц.

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По данным следствия, он за денежное вознаграждение должен был повлиять на должностных лиц Департамента градостроительного комплекса и земельных отношений. Если бы его замысел воплотился, то Черновицкий горсовет принял бы решение о предоставлении разрешений по отводу земли для строительства по заявлениям участников ООС.

Правоохранители задержали помощника нардепа во время получения второй части взятки в размере 5 000 долларов. Мужчину оперативно задержали по статье 369-2 о злоупотреблении влиянием.

Если вину мужчины докажут, ему грозит:

от 3 до 8 лет лишения свободы;

конфискация имущества.

Сейчас проводятся неотложные следственные действия, готовится сообщение задержанному о подозрении.



В Черновцах задержали помощника нардепа на взятке / Фото ОГ