Коктейлем Молотова – в имущество чиновника: в Черновцах разыскивают виновника пожара
В Черновцах неизвестный бросил в гараж местного чиновника бутылку с легковоспламеняющимся веществом. Пожар вовремя потушили, к счастью, никто не пострадал. Полиция начала уголовное производство и разыскивает злоумышленника.
Источник:Полиция Черновицкой области
Сообщение о происшествии поступило к правоохранителям утром 27 апреля. О повреждении своего имущества сообщил представитель органа местного самоуправления.
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Неизвестный разбил окно в гараже
Мужчина говорит, что неизвестный разбил окно в гараже и бросил туда коктейль Молотова. Хозяину удалось самостоятельно справиться с пламенем. Однако огонь таки нанес ущерб помещению.
На место возгорания прибыли следователи, эксперты и спасатели. Пока сумму нанесенного ущерба устанавливают.
Пострадавших нет / Фото Нацполиции
Убытки оценивают эксперты / Фото Нацполиции
Смотрите видео с места пожара:
В Черновцах раньше горел завод
В начале апреля в Черновцах вспыхнул пожар на территории завода "Розма". Над целым районом зависло облако черного дыма. Пламя охватило площадь более 500 квадратных метров. В результате пожара пострадавших нет.
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