В Черновцах неизвестный бросил в гараж местного чиновника бутылку с легковоспламеняющимся веществом. Пожар вовремя потушили, к счастью, никто не пострадал. Полиция начала уголовное производство и разыскивает злоумышленника.

Сообщение о происшествии поступило к правоохранителям утром 27 апреля. О повреждении своего имущества сообщил представитель органа местного самоуправления.

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Неизвестный разбил окно в гараже

Мужчина говорит, что неизвестный разбил окно в гараже и бросил туда коктейль Молотова. Хозяину удалось самостоятельно справиться с пламенем. Однако огонь таки нанес ущерб помещению.

На место возгорания прибыли следователи, эксперты и спасатели. Пока сумму нанесенного ущерба устанавливают.



Пострадавших нет / Фото Нацполиции



Убытки оценивают эксперты / Фото Нацполиции

Смотрите видео с места пожара:

В Черновцах раньше горел завод

В начале апреля в Черновцах вспыхнул пожар на территории завода "Розма". Над целым районом зависло облако черного дыма. Пламя охватило площадь более 500 квадратных метров. В результате пожара пострадавших нет.