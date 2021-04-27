У Чернівцях невідомий кинув до гаража місцевого посадовця пляшку із легкозаймистою речовиною. Пожежу вчасно загасили, на щастя, ніхто не постраждав. Поліція розпочала кримінальне провадження та розшукує зловмисника.

Повідомлення про подію надійшло до правоохоронців вранці 27 квітня. Про пошкодження свого майна повідомив представник органу місцевого самоврядування.

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Невідомий розбив вікно у гаражі

Чоловік каже, що невідомий розбив вікно в гаражі і кинув туди коктейль Молотова. Господарю вдалось самотужки справитись з полум'ям. Проте вогонь таки завдав шкоду приміщенню.

На місце займання прибули слідчі, експерти та рятувальники. Поки що суму завданих збитків встановлюють.

Постраждалих немає / Фото Нацполіції

Збитки оцінюють експерти / Фото Нацполіції

Дивіться відео з місця пожежі:

У Чернівцях раніше горів завод

На початку квітня у Чернівцях спалахнула пожежа на території заводу "Розма". Над цілим районом зависла хмара чорного диму. Полум'я охопило площу понад 500 квадратних метрів .Внаслідок пожежі постраждалих немає.