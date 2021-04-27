Коктейлем Молотова – у майно посадовця: у Чернівцях розшукують винуватця пожежі
У Чернівцях невідомий кинув до гаража місцевого посадовця пляшку із легкозаймистою речовиною. Пожежу вчасно загасили, на щастя, ніхто не постраждав. Поліція розпочала кримінальне провадження та розшукує зловмисника.
Джерело:Поліція Чернівецької області
Повідомлення про подію надійшло до правоохоронців вранці 27 квітня. Про пошкодження свого майна повідомив представник органу місцевого самоврядування.
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Невідомий розбив вікно у гаражі
Чоловік каже, що невідомий розбив вікно в гаражі і кинув туди коктейль Молотова. Господарю вдалось самотужки справитись з полум'ям. Проте вогонь таки завдав шкоду приміщенню.
На місце займання прибули слідчі, експерти та рятувальники. Поки що суму завданих збитків встановлюють.
Постраждалих немає / Фото Нацполіції
Збитки оцінюють експерти / Фото Нацполіції
Дивіться відео з місця пожежі:
У Чернівцях раніше горів завод
На початку квітня у Чернівцях спалахнула пожежа на території заводу "Розма". Над цілим районом зависла хмара чорного диму. Полум'я охопило площу понад 500 квадратних метрів .Внаслідок пожежі постраждалих немає.
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